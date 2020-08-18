شكرا لقرائتكم مصطفى البدري: سعيد بأدائي أمام الأهلي.. ورحلت عنه مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى البدري لاعب اسوان أن أحمد كشري المدير الفني للفريق منحه حريته الكاملة في مباراة الأهلي التي انتهت منذ قليل ضمن مباريات الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية.

وقال البدري خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" خضت مباراة الأهلي بحماس كبير، وكنت اسعى أن نقدم نتيجة ايجابية.

وتابع أن الأهلي تعاقد معه الموسم الماضي من اسوان في صفقة تبلغ 3 مليون جنيه ولكنه لم يتم تصعيده للفريق الأول نهائيا.

Advertisements

وأردف أن علاء ميهوب وعدلي القيعي هم اصحاب قرار التعاقد معه منذ أن كان في أسوان .

وأضاف أنه كان يتمنى ان يحصل على فرصة مع الفريق الأول في الأهلي، ولكن في بداية الموسم رحلت عن الفريق في صفقة انتقال حر للإنتاج الحربي.

وأتم أنه تمت اعارته من الانتاج الحربي لاسوان في يناير الماضي.