شكرا لقرائتكم كشري: لا نستحق الخسارة امام الأهلي.. والأحمر أكبر من أي لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد كشري المدير الفني لأسوانأن فوز الأهلي على فريقه في الماراة التي جمعتها على استاد القاهرة، مكسب مهم للأهلي ولكن لا نستحق الخسارة بهذه النتيحة وكنا أخطر في بداية الشوط الثاني حتى الدقيقة 70 ووصلنا لمرمى الأهلي وأضعنا أكثر من فرصة وشعرت لفترات أنه باستطاعتنا التسجيل في الأهلي والتغييرات كلها كانت هجومية

قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: الأهداف التي دخلت مرمانا بعد قطع الكرة منا وارتدت علينا مرتدة يسجل منها الأهلي ولا نستحق الخسارة.

تابع: يغيب 5 لاعبين لدي وهناك لاعبين يشاركون لأول مرمة مثل طارق ابو العز وابراهيم جلال ومصطفى البدري ومحمد بلية، مشيرا إلى أن الهدف المبكر للاهلي أثر علينا وهذه مشكلة اللاعب المصري يتأثر سريعا عندما يستقبل أهدافا أمام الفرق الكبيرة

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أردف: التوفيق لم يحالفنا أمام الأهلي واللاعبين لم يقصروا وليس لدي جودة اللاعبين مثل الأهلي وفرق معي غياب محمد رزق وفادي فريد وأوميد أوكري

أوضح أن الأهلي كبير وكثيرا ما ممت عليه أزمات وهو أكبر من أي لاعب وقد يؤثر رحيل لاعب بشكل وقتي وأطالب اللاعبين تركز في مباراة الزمالك وأتمنى أن تكون إصابة محمود متولي بسيطة وكذلك أحمد الشيخ وأتمنى تحسين الحالة البدنية للأهلي.