شكرا لقرائتكم المصري: لا يوجد حرب بيننا وبين اتحاد الكرة.. ومسعود تراجع عن الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علي الطرابيلي أمين صندوق نادي المصري، أن لايوجد حرب بين النادي واتحاد الكرة ولكن كان يمكن لاتحاد الكرة تأجيل مباراة حرس الحدود والاسماعيلي خاصة وأننا خارج بطولة كأس مصر.

وقال الطرابيلي خلال تصريحات تلفزيونية إن الزيارة التي اقيمت أمس بين المصري واتحاد الكرة كان يجب أن تعقد مبكرا حتى يتم احتواء الأزمة".

Advertisements

وتابع أن اتحاد الكرة اعاد النظر من جديد في الأزمة وتم احتواء الملف وفقا لما ورد من بيان اتحاد الكرة.

وأتم أن أحمد مسعود حارس الفريق يمر بظروف سيئة من الناحية النفسية ولكنه تراجع عن قرار اعتزاله الذي اختذه في لحظة انفعال.