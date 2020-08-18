شكرا لقرائتكم فايلر: الإصابات أربكت حسابات الأهلي.. ونعاني في مركز الجناحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن الاصابات التي ضربت صفوف الفريق الأحمر في مباراة أسوان أربكت حساباتنا خاصة ان الفريق ليس به أجنحة متاحة، والاصابات تسببت في تغيير المعطيات الفنية للمباراة وتسببت في تغيير طريقة اللعب.

قال خلال المؤتمر الصحفي: جيرالدو واليو بادجي سجلوا أهدافا بعد فترة طويلة ووبعد صيام عن التهديف وهو ما يرفع معنوياتهم وتعيد لهم الانا ثقة وسعيد بما فعلوه.

شدد على أن الاصابات هتربك حسابات وممكن يكون فيه اسماء جديدة تلعب في مباراة الزمالك ولكن لن اعلن عنها، متمنيا ألا تكون إصابة محمود متولي خطيرة.

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شدد على أن كل اللاعبين الذين سيكونوا جاهزين بدنيا وذهنيا وسيكونوا متاحين للعب في مباراة القمةن ولن أعلن عن أسماء لاعبين.

أضاف أن الجناحين يعانون من الاصابة جيرالدو والشيخ وسيرى خلال الأيام المقبلة بشأن التشكيل الذي سيخوض بها القمة.