شكرا لقرائتكم ياسر عبد الرؤوف: الضغوط قد تؤثر على أداء التحكيم في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولي السابق، أن هناك ضغوط نفسية ‏وجماهيرية قد تؤثر على قرارات التحكيم في الدوري المصري.‏

Advertisements

وتحدث عبدالرؤوف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، عن واقعة هدف الأهلي في مرمى ‏طلائع الجيش في الدوري موسم 2008-2009 والذي كان الاسماعيلي ‏قريباً من حسمه قائلاً:" ربما يكون ريشة تأثر ببعض الضغوط، لم أدخل ‏في نيته".‏

وواصل:" الحكام دائماً يتعرضون لضغوط نفسية وعصبية تؤثر على ‏قراراتهم".‏