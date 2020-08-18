شكرا لقرائتكم ياسر عبد الرؤوف: الضغوط قد تؤثر على أداء التحكيم في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولي السابق، أن هناك ضغوط نفسية وجماهيرية قد تؤثر على قرارات التحكيم في الدوري المصري.
وتحدث عبدالرؤوف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، عن واقعة هدف الأهلي في مرمى طلائع الجيش في الدوري موسم 2008-2009 والذي كان الاسماعيلي قريباً من حسمه قائلاً:" ربما يكون ريشة تأثر ببعض الضغوط، لم أدخل في نيته".
وواصل:" الحكام دائماً يتعرضون لضغوط نفسية وعصبية تؤثر على قراراتهم".
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