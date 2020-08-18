شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أسوان.. الجهاز الطبي للأحمر يكشف لتشخيص المبدئي لأصابة متولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر في الجهاز الطبي لفريق الاهلي أن التشخيص المبدئي لأصابة محمود متولي مدافع الفريق هو قطع جزئي في الرباط الخارجي الركبة ، موضحاً أن اللاعب سيُجري أشعة خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد حجم ومدى إصابته التى تعرض لها في مباراة أسوان والمدى التى سيحتاجها للتعافي من الإصابة بعدما غادر مباراة أسوان الليلة للإصابة التى تم تشخصيها بشكل مبدئي على إنها قطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة وهو ما سيتم التأكد منه بعد نتيجة الأشعة.

وإستعاد فريق الاهلي ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.