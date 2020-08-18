شكرا لقرائتكم جوزيه: كسبت الزمالك 18 مرة منهم مباراة الـ6 - 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لفريق الأهلى بأداء لاعبي المارد الأحمر بعد الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين التى جمعتهما مساء اليوم ، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

قال جوزيه خلال تحليله لمباراة الأهلى وأسوان على قناة الأحمر إن أداء المارد الأحمر كان قويا أمام أسوان مؤكدا أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لناديه السابق لافتا إلى الأنجولى جيرالدو كان مصدر خطورة للأهلى بالجانب الأيمن.

تابع جوزيه :" الشوط الثانى الأهلى كان مسيطر أكثر وكانت له الغلبة في معظم أوقات المباراة و

هدف وليد سليمان جميل جدا والثلاث أهداف التي سجلها لاعبو الأحمر من هجمات خططية مميزة وكانت مباراة ممتعة".

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وتحدث جوزيه عن مواجهة الأهلى والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:" مواجهة الوداد صعبة ولكن الأهلى بخبراته يستطيع تخطى الصعاب".

وعن مواجهة الزمالك في الدوري أوضح :" لعبت الزمالك 23 مباراة كسبت 18 مباراة منهم مباراة الستة واحد وتعادلنا 2 وخسرت 3 لقاءات الأهلى يفرق عن الزمالك 20 نقطة مش محتاج يكسبها ولكن عادة ممواجهة الزمالك تكون الأكثر تشويقا".

وواصل:" الأهلى مرشح أكثر للفوز على الزمالك وفارق النقاط يمنحه الثقة لتخطى عقبة الفريق الأبيض".