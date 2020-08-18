شكرا لقرائتكم عبد العال: علامة استفهام كبيرة بعدم الإعتماد على وليد سليمان اساسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال لاعبي الاهلي والزمالك الاسبق ان وليد سليمان لاعب الاهلي يقدم مستويات مميزة خاصة بعد مشاركته بديلا في المباريات السابقة. Advertisements واشار عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية ان وليد سليمان لاعب مؤثر ويسجل الاهداف عقب مشاركته بديلا في مباريات الدوري. وتابع على الجهاز الفني للاهلي الاستفادة من اللاعبين الذي يحتاج اليهم الفريق ومتواجدين المواسم القادمة وتحهيزهم للمباريات الإفريقية .

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