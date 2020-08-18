ضاحي خلفان يقدم لكتاب عدنان حمد «فلسفة النقد الإعلامي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الإعلامي الزميل عدنان حمد الحمادي إصداره الجديد بعنوان: ( بين الإباحة والتجريم في فلسفة النقد الإعلامي)، وهو مؤلف من أربعة فصول، و170 صفحة كأحد الكتب المعرفية والنوعية التي تربط علاقه الإعلام بالقانون؛ من خلال إيجاد إطار وضوابط قانونية؛ للتمييز بين حرية الرأي والتعبير والنقد الإعلامي المباح لوسائل الإعلام الرسمية، ويبحث المؤلف في أحد فصول الكتاب عن ضرورة توفير حماية إعلامية تكون الحصانة التي تحمي رجال الصحافة والإعلام الرسمي من عقوبة الحبس. وقدم للكتاب الذي يعد السابع للمؤلف، الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والذي أكد أن فلسفة عدنان حمد في النقد واضحة لا لبس فيها؛ حيث تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وإنه على ثقة بأن رؤية المؤلف القانونية والإعلامية تستحق أن يلقي عليها القارئ نظرة متأنية تثري معلوماته، لما فيها من فوائد جديدة، ولاسيما أنه رجل إعلام من الطراز الذي يمكنه أن يتناول النقد بكثير من الرصانة والاحترام.