شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تاريخي بين لايبزيج وسان جيرمان في نصف نهائي الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكتسي مباراة اليوم الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين لايبزيج الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، نكهة خاصة؛ لأنها تجمع بين التلميذ يوليان ناجلسمان والمعلم توماس توخل، الذي كان خلف بداية الأول في عالم التدريب قبل 12 عاماً.
وأكد المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي توماس توخل، أمس الاثنين، جاهزية نجمه الدولي كيليان مبابي، العائد من الإصابة، للعب أساسياً ضد لايبزيج الألماني.
وقال توخل في المؤتمر الصحفي: «لقد لعب 30 دقيقة ضد أتالانتا الإيطالي، وبعد ذلك استفدنا من ستة أيام للتعافي من أجل استعادة قدراته. بالتأكيد، بإمكانه اللعب أساسياً ضد لايبزيج».
ويسعى باريس سان جيرمان إلى بلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه في ثاني مباراة نصف نهائية له في المسابقة بعد الأولى عام 1995.
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