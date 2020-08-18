السعيدي مدرب «فرسان اليد» مديــراً فنيـــاً للمنتخـــب التونســي

علم «الخليج الرياضي» أن المدرب التونسي سامي السعيدي مدرب فريق الرجال لكرة اليد في نادي شباب الأهلي أكمل اتفاقه مع الاتحاد التونسي لكرة اليد لتولي مهمة الإشراف الفني على المنتخب التونسي لكرة اليد، وبدأ السعيدي في التجهيز للعودة إلى بلاده غداً الأربعاء، وذلك للإشراف على تدريبات المنتخب التونسي لكرة اليد بعد مفاوضات طويلة مع الاتحاد التونسي، وتم كل ذلك في الوقت الذي كان يجهز فيه نادي شباب الأهلي للتجديد مع المدرب، وسيعمل الأهلي على التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ويملك المدرب سامي السعيدي المولود في يونيو 1978 سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات والألقاب خلال مسيرته الرياضية لاعباً ومدرباً وكانت «يد الفرسان» قد تعاقدت مع المدرب السعيدي في صيف 2019.