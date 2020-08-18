اتحاد الكرة يشرح بروتوكول المباريات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الإشراف على تطبيق بروتوكول المباريات باتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة عمل لشرح البروتوكول للأندية قبل انطلاق الموسم الرياضي 2020-2021 ، اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي.

شارك في الورشة رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول ممثلة في الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة والدكتور سعيد آل ثاني، ومبخوت الهاجري، ومحمد علي سرور (الأعضاء)، إضافة إلى أكثر من 150 شخصاً من ممثلي الأندية والأطقم الفنية والطبية والإدارية العاملة بالمنتخبات الوطنية.

تأتي هذه الورشة في إطار توضيح العمليات الخاصة بإدارة المباريات والضوابط والالتزامات الواجب توافرها من قبل الأندية لسريان عملية إقامة أي مباراة رسمية أو ودية في الدولة بشكل آمن وسلس.

ويأتي بروتوكول المباريات تتمة للبروتوكول الطبي الخاص بالعودة للتدريبات الذي قام اتحاد كرة القدم بتعميمه على الأندية في الفترة الماضية، لأغراض العودة التدريجية للتمارين الجماعية بصورة آمنة.

وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول: نثمّن العمل الذي تقوم به الجهات المختصة داخل الدولة في السيطرة على الوباء كما نقدم بالشكر لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين على تعاونهما، لإنجاح مهمة اللجنة.

وأضاف: «قامت اللجنة بشرح كافة بنود بروتوكول عمليات المباريات من الناحيتين الطبية والتنظيمية، والتي تتضمن بشكل رئيسي : آلية إجراء الفحوص، وتقسيم الاستاد، وتعقيم الاستاد، وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب، والإعلام وشؤون البث التلفزيوني، وتعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة، والمبادئ العامة لإعادة فتح المرافق الخدمية).

وأوضح رئيس اللجنة أن الهدف من الورشة هو أن يتقبل الجميع الإجراءات كجزء من الوضع الطبيعي الجديد.

واختتم الهاشمي : قامت اللجنة بالإجابة عن استفسارات ممثلي الأندية، كما نقوم بالاجتماع بشكل أسبوعي للوقوف على كافة المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وقمنا بزيارات تفقدية للعديد من الأندية، لضمان تطبيق بروتوكول عودة التدريبات وسيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الزيارات، لضمان تنفيذ البروتوكول والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لأي معوقات قد تواجه الأندية.