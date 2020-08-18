شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة غانم عريبي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدَّم غانم عريبي استقالته من منصب نائب رئيس لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم. وأوضح عريبي، الذي يشغل الآن منصب نقيب الرياضيين العراقيين ذلك قائلاً: «سبب استقالتي من العمل في لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يعود لعدم شعوري بأي دور؛ حيث تم تهميشنا بشكل لا مثيل له، ونحن أبناء اللعبة الذين نحرص دائماً على تطويرها».

وأضاف: «لقد أبلغت رئيس لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم حيدر عوفي، بأننا أنا وزملائي الآخرين إما أن نكون أصحاب قرار في الهيئة أو ستكون الاستقالة أفضل؛ لذلك قدمت استقالتي من اللجنة».

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