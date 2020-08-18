ختام مميز لدورة تنظيم بطولات السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الأحد، الدورة الأولى لتنظيم وإدارة بطولات كرة السلة التي نظمها الاتحاد العربي لكرة السلة «عن بعد»، عبر موقعه بمشاركة 965 دارساً يمثلون 21 دولة عربية.

وعبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الاماراتي والعربي لكرة السلة، عن سعادته بهذا النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى، سواء من حيث حجم المشاركة، أو المحاضرات القيمة، في التنظيم والإدارة على أيدي خبراء من الإمارات، ومصر، والكويت، والأردن، وسوريا، مؤكداً أن اتحاده ماض في تنظيم المزيد من الدورات.

بدوره، أثنى العميد عبدالله شلبي، الأمين العام للاتحاد العربي على نتائج الدورة وحرص الاتحادات العربية على المشاركة بإعداد كبيرة، مشيراً إلى أن الاتحاد يستعد لتنظيم دورة للمدربين في القريب العاجل، وبذلك يكون أنجز كل دورات الموسم الحالي من تحكيم، وإحصاء، وتنظيم، إلى جانب دراسات المدربين.

وكان اليوم الختامي شهد محاضرتين، الأولى للدكتور احمد سعد الشريف نائب مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي مؤسس جمعية الرياضيين بالإمارات وأكاديمية (دراسا)، تناول فيها قضية التمويل والاستثمار في البطولات، مركّزاً على خمسة محاور، هي: تقدير أهمية المفهوم الرياضي الرقمي، وفهم ممارسة الرياضة الرقمية وفهم التطبيقات الرقمية في سيناريوهات التسويق الرياضي وربط الرياضة والممارسة الرقمية بقطاعات رقمية محددة، وأخيراً النظر في العلاقات الرقمية بين المشجعين والممتلكات الرياضية، أما المحاضرة الثانية فكانت للدكتور محمد بلال، أستاذ كرة السلة بجامعة الإسكندرية عن اللجان المختلفة في تنظيم البطولات.