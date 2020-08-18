شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة في الهلال والأهلي قبل مواجهة الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تشهد تشكيلة الهلال وأهلي جدة قبل لقائهم المنتظر، الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة ضمن المرحلة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين غيابات مؤثرة على مستوى خط الوسط؛ حيث أعلن الهلال إصابة لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بتمزق في أربطة المفصل، وحاجته للعلاج لمدة 3 أسابيع، ما يعني انتهاء الموسم للنجم الملقب بالسوبر، وربما انتهى موسمه مع الهلال الذي جدد عقده فقط حتى نهاية الموسم الكروي 2019-2020، وفي المقابل أعلن أهلي جدة أن لاعب وسطه حسين المقهوي لن يكمل الموسم؛ بسبب تمزق في أربطة الركبة يحتاج معه لجلسات علاجية تمتد لمدة شهر.

ويفتقد الأهلي تحديداً لخامات مهمة أخرى أبرزها المهاجم تفاريس ديجانيني الذي فسخ عقده مع الفريق، والجزائري يوسف بلايلي الذي لم يصل من بلاده بعد، ويبدو أنه على خطى تفاريس.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، وبات بحاجة إلى 6 نقاط من 15 نقطة ممكنة ليعلن تتويجه باللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة غريمه النصر الذي يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 43 نقطة بعد خسارته من الفيصلي «0-2»، واستفادته من تعثر الوحدة بالخسارة أمام النصر بهدف دون رد.

وتشهد الجولة الـ26 سبع مباريات أخرى، وهي النصر والتعاون، والفتح والاتفاق، والفيصلي والاتحاد، وأبها والحزم، والرائد والشباب، والعدالة والوحدة، والفيحاء وضمك.

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