شكرا لقرائتكم خبر عن «الدراجات» يشكل لجنتي الانتخابات والطعون من خارج مجلس الإدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد برئاسة أسامة الشعفار الترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد الذي سيتولى قيادة دفة الاتحاد للدورة الانتخابية 2020-2024 وقرر تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، ولجنة بحث الطعون من أشخاص قانونيين من خارج مجلس الإدارة الحالي، لضمان سير العملية الانتخابية بصورة نزيهة وحيادية، وبالشكل الذي يأمله كل من ينتمي لأسرة الدراجات.

وستقوم لجنة الانتخابات في اجتماعها الأول باعتماد الجدول الزمني الخاص بكل مراحل العملية الانتخابية، وتعميمه على الأندية في الوقت المحدد في البرنامج الانتخابي.

واعتمد المجلس مشاركة منتخب الكبار في معسكر صربيا، وطواف كوسوفوالدولي، في الفترة من 23 أغسطس/ آب الجاري، وحتى 19 سبتمبر/ أيلول المقبل، استعداداً لخوض منافسات بطولة وكأس آسيا للطريق والمضمار.

وأشاد أسامة الشعفار خلال الاجتماع بالدور الإيجابي للأندية، وأثنى على تعاونها الملموس مع الاتحاد على مدار دورتي مجلس الإدارة 2012-2020 والذي أثمر نجاح مسيرة الاتحاد وتحقيق المنتخبات الوطنية نتائج باهرة وتاريخية، ووعد الشعفار بزيارة الأندية الأعضاء مع وفد من مجلس الإدارة لتقديم الشكر لمجالس الإدارة على دورهم المميز الذي ساهم في انطلاق دراجة الإمارات ووصولها الى مكانة متميزة على كل المستويات.

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