شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع عرضه المالي لتجديد عقود ساسي وأوباما وجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر في نادي الزمالك، إن مسؤولي النادي قرروا رفع العروض المالية المقدمة لثلاثي الفريق يوسف أوباما، وعبدالله جمعة، والتونسي فرجاني ساسي، من أجل تجديد عقودهم مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن قرار مسؤولي الزمالك يأتي في ظل خوف المسؤولين من انتقال الثلاثي إلي نادي بيراميدز، لا سيما في ظل الإغراءات المالية التي يتعرض لها ثلاثي الفريق للانتقال للفريق السماوي عقب انتهاء عقودهم مع الزمالك.

وأتم: «الثلاثي يعد من العناصر الأساسية للزمالك خلال المواسم الأخيرة، ورحيلهم سيؤثر بلا شك في الأداء الفني للزمالك». يذكر أن العائق الأبرز يتمثل في تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، حيث يتقاضى اللاعب حالياً مليوناً ونصف المليون دولار سنوياً (25 مليون جنيه)، وهو رقم ضخم للغاية في الدوري المصري.

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