الديوانية العراقي يتعاقد مع البلجيكي كابسيلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي العراقي، مع اللاعب البلجيكي كابسيلي، لكي يمثل فريقها الكروي الأول في منافسات الدوري العراقي الممتاز في الموسم المقبل، وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، إن اللاعب البلجيكي كابسيلي يمتلك سيرة كروية مميزة في عالم الاحتراف، حيث سبق له أن مثل فرق أندرلخت، وتورينو الإيطالي، ودي جرافشاب الهولندي، وغازي عنتاب التركي، ويونيون السويسري، وفولونتاري الروماني، كما لعب لمنتخبات الفئات العمرية في بلجيكا.

وأضاف، أن هناك محاولة جادة لضم لاعب المنتخب العراقي الأول السابق كرار جاسم بعد الخلاف الذي حصل بينه وبين إدارة فريق الشرطة، حيث يسعى الديوانية بقوة لضم هذا اللاعب للاستفادة من خبرته الطويلة في الملاعب.

يذكر أن إدارة نادي الديوانية الرياضي لفتت الأنظار إليها خلال الأيام القليلة الماضية عبر تعاقداتها المميزة مع اللاعبين المحترفين، ومنهم اللاعب الأرجنتيني ماكسي رولون، فضلاً عن محاولات أخرى لضم لاعبين آخرين، مع وجود رغبة كبيرة جداً لدى الإدارة لجعل فريقها من الفرق المنافسة على بطولة الدوري العراقي في الموسم المقبل.