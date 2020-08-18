شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جواد إماراتي بأول سباق للخيول العربية في فيشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل المهر «جوغورثا دو مونلو» لهلال العلوي، بإشراف دي موريسون وقيادة كليمنت كاديل، التاريخ حين أصبح أول جواد إماراتي يفوز بسباق للخيول العربية الأصيلة يقام بمضمار فيشي الفرنسي، بمشاركة أقوى المرابط في أوروبا.
واللافت أن السباق الذي بلغت جائزته 13 ألف يورو، على لقب بري اكا لمسافة 2000 متر، شارك فيه 10 من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وهو رقم قياسي.
وحقق المهر «جوغورثا دو مونلو» ما كان يصبو إليه، والآمال المعقودة عليه، حين تمكن من الفوز ببراعة، ليمنح مالكه هلال العلوي الفوز بهذا الشرف، حين حقق فوزه الأول من إجمالي 5 مشاركات، وأثبت بأنه البطل المتوج.
ولم يكن الفارس كاديل مستعجلاً في البداية، بل لجم جواده في المركز الثالث خلف الخيول المتصدرة، حتى الوصول إلى المستقيم قبل أن يتمكن من الانسياب ببراعة، ويتقدم بسرعة ويضاعف من جهوده في الفورلنج الأخير (آخر 200 متر).
وجاء تفوق البطل البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «المامون مونلو، والفرس «امينا دو مونلو»، بفارق 0,75 طول عن «نجنسكي الموري» بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس جيروم كابري.
وتمكن «جوغورثا دو مونلو» من قطع المسافة في زمن وقدره 2:15:30 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «دجلانور» بإشراف دي موريسون وقيادة غوليوم ميلي.
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