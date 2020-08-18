شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يعلن ضم رولي بونيفاسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي الفجيرة عبر موقعه الرسمي التعاقد مع اللاعب رولي بونيفاسيا (28 عاماً) لاعب منتخب كوراساو والفيصلي السعودي في صفقة انتقال حر لموسم واحد. وبالفعل انخرط اللاعب في تدريبات الذئاب بعد إجرائه الفحوص الطبية اللازمة.

ويعد رولي باكورة أجانب الفجيرة للموسم الجديد، فيما لا يزال الفريق يبحث عن مهاجم مميز وصانع ألعاب بعد إنهاء خدمات الثلاثي البرازيلي فرناندو جابرايل، ومواطنيه جيفرسون وجوناثان.

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