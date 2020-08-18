شكرا لقرائتكم خبر عن كومباني يعلن اعتزاله كرة القدم والتفرغ للتدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فينست كومباني مدافع منتخب بلجيكا السابق لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنهاء مسيرته كلاعب والتفرغ لتدريب فريقه اندرلخت خلفاً لفرانكي فيركاوترن بعقد لأربعة أعوام.

وقال كومباني في فيديو نشر على حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أريد أن ألتزم تماماً بدوري كمدرب وأحتاج إلى 100% من وقتي والتركيز عليه، الرقم 4 (الرقم الذي كان يرتديه) انتهى، خطوة جديدة وفصل جديد، إنها لحظة من أجلي، قد تكون الخطوة مفاجئة في توقيتها لكنها موضوعية».

وأضاف: «لا يزال طموحنا وتعطشنا على حاله. أريد البقاء مع النادي لأربعة مواسم على الأقل، وإثبات أن أندرلخت قادر على لعب أسلوب حديث في كرة القدم، وتحقيق نتائج مهمة»، موضحاً أنه طرح خطة عمل على القيمين على النادي، من أجل تطوير الفريق في الفترة المقبلة.

وبدأ كومباني (34 عاماً) مسيرته كلاعب في أندرلخت عام 2003، قبل الانتقال إلى هامبورج الألماني عام 2006، ومنه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2008، حيث لمع نجمه وشهد أفضل أيامه، وظل معه لـ11 عاماً متتالياً أحرز خلالها لقب الدوري الممتاز أربع مرات.

عاد بعدها إلى نادي بداياته الكروية مطلع الموسم المنصرم 2019-2020 كلاعب ومدرب، لكنه تراجع عن الفكرة بعد فترة وجيزة، وفضل التركيز على قيادته للاعبين داخل الملعب وترك المهمة الفنية للويلزي سيمون ديفيس، الذي استبدل بعدها بفيركوترن في أكتوبر الماضي.

وعلى الصعيد الدولي خاض كومباني أولى، مبارياته مع منتخب بلاده في سن السابعة عشرة، ومثله بعد ذلك في 89 مباراة، وقاده للمركز الثالث في كأس العالم 2018.

وسيقود كومباني أندرلخت لأول مرة كمدرب الأحد المقبل، عندما يستضيف ايكسيل موسكرون ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المحلي الذي انطلق موسمه الجديد مطلع الشهر الحالي.