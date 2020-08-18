«اكيرلاند» يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في روسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للخيول العربية الأصيلة، بنسختها السابعة والعشرين نجاحاتها المبهرة في المضامير الأوروبية، وذلك بختام المحطة الثالثة التي استضافتها روسيا في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي يوم الأحد. وأقيم السباق برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

وتوج بلقب الكأس الغالية المهر «اكيرلاند» المولود في عام 2016 والذي يعود للمالك مردوخوفيتش إدوارد، والمنحدر من سلالة الفحل «جنرال» والفرس «انستاسيا بنت دورمان»، بإشراف المدرب بيرامكولوف مراد وقيادة الفارس افيدزبا دجوبي.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2000 متر في زمن 2:20:30، بفارق 3 أطوال عن المهرة «فيباسانا سيفر» التي حلت في المرتبة الثانية، وجاء في المركز الثالث المهر «كمال قفكاس»، وذلك في السباق الذي أقيم ضمن فئة «جروب 1»، وشهد مشاركة 12 خيلاً تمثل نخبة الخيول العربية في روسيا من عمر أربع سنوات فما فوق، بقيمة جوائز 50 ألف يورو.

وأشاد فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بالنجاحات الكبيرة والتفاعل الرائع لقطاع الخيل العربي في روسيا بالمحطة الثالثة للكأس الغالية التي شهدتها موسكو.

وقال: «توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تقودنا لتحقيق أعلى المراتب العالمية وتقديم الصورة المميزة لريادة الكأس الغالية التي تعد من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم».

وتابع: «تأتي أهمية الكأس الغالية في روسيا وحول العالم، لتجسد رسالة الإمارات السامية المنفتحة على جميع شعوب العالم بمحبة وسلام وتسامح، وتمثل تأكيداً مهماً لمواصلة نهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي ورفعة شأنه بجميع دول العالم، دعماً لمسيرة تراث الإمارات الأصيل».

وأضاف: «نفخر بالنجاحات المهمة التي سجلتها الكأس الغالية في روسيا في ظل المرحلة الحالية ومدى التفاعل الكبير للملاك والمربين للخيل العربي»، مؤكداً أن روسيا تمتلك نخبة رائعة ومميزة من الخيول العربية وقاعدة كبيرة تنسجم مع أهداف ورسالة كأس رئيس الدولة للخيول العربية التي تمثل منصة مهمة لدعم خطط الارتقاء والتطور في مسيرة الخيل الأصيلة وتعزيز مكانتها في أعرق المضامير العالمية وفي أهم المهرجانات والسباقات الكبيرة.