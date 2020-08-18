شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يجدد عقده مع الأهلي المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مسؤولو النادي الأهلي آخر تطورات ملف تجديد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأكد مسؤولو نادي القرن في إفريقيا أن مروان محسن جدد مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة.

وتابع مسؤولو الأهلي أن التوقيع تم بشكل رسمي، والأهلي اتفق مع اللاعب على كل الأمور، وسيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة.

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