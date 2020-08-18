52 مليون خطوة لدعم حركة الأولمبياد الخاص الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي أقرانهم من لاعبي الأولمبياد الخاص في مختلف الدول العربية ودول العالم للمشاركة في المبادرة الإنسانية الرائعة التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وهي دعوة للاعبي الأولمبياد الخاص ولجميع المهتمين بدعم ذوي الإعاقة الذهنية سواء داخل دولة الإمارات أو في مختلف دول العالم للمشاركة في مبادرة تحدى «خطواتنا معاً».

وتهدف المبادرة إلى تحقيق 52 مليون خطوة احتفاءً بمرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص في العالم، والتي ساهمت منذ عام 1968 في تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم وأسرهم حول العالم وساعدت في قبول المجتمعات المختلفة لأصحاب الهمم ودمجهم داخلها.