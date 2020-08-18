3 نقاط بـ3 أهداف + 3 إصابات حصاد الأحمر ضد أسوان

إستعاد فريق الاهلي ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وعاد الأهلي للأنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بهم في المركز الـ13.

ونجح الأهلي في التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق في مباراة الليلة بعدما غادر الثنائي محمود متولي وأحمد الشيخ أرض الملعب للأصابة.

ولعب الأهلي مباراة الليلة ، بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول ، عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

فيمايلعب أسوان المباراة بتشكيل مكوّن من مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري ومحمد اسماعيل.

بداية حماسية من جانب الاهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف تسجيل هدف مُبكر ونشط أداءه عن طريق تمريرات محمد مجدي قفشة ومعلول والشيخ فيما إعتمد أسوان على الهجمة المرتدة محاولاً إستغلال سرعة مصطفى البدري ومحمد إسماعيل لكن دفاع الأهلي تعامل بشكل جيد مع حماس لاعبو الفريق الأسواني.

في الدقيقة الخامسة شن الاهلي محاولة هجومية خطيرة بعد تمريرة بينية جيدة من محمد مجدي أفشة لزميله جيرالدو إنفرد على إثرها بالمرمى تماما ثم راوغ الحارس مسعد عوض وسقط جيرالدو وطالب لاعبو الاهلي بإحتساب ضربة جزاء لجيرالدو لكن طارق مجدي حكم المباراة رفض الإمتثال لطلب لاعبو الاهلي وأمر بإستكمال المباراة.

وواصل الاهلي الهجوم إلى أن نجح جيرالدو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعدما تلقى تمريرى رائعة من قفشة وسددها برأسه في شباك مسعد عوض وواصل الأحمر الضغط على مرمى الفريق الأسواني.

في الدقيقة 17 شهدت ضياع هدف مؤكد لأسوان بعدما قاد مصطفى البدري هجمة رائعة وراوغ أحمد فتحي وسدد كرة جيدة لكن القائم تعاطف مع الاهلي وأنقذ الكرة بغرابة شديدة.

وتعرض محمود متولي لأصابة قوية في الدقيقة 20 وتوقفت المباراة دقيقتين تقريباً لعلاج اللاعب لكن دون جدوى ليُغادر أرض الملعب ويحل ياسر إبراهيم بدلاً منه.

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حاول الاهلي مُجدداً السيطرة على مجريات المباراة وسدد قفشة كرة قوية مرت بجوار القائم ، فيما مازالت هجمات أسوان المرتدة تمثل خطورة على مرمى الاهلي.

بمرور الوقت نشط أداءالفريقين بشكل أكثر وظهر واضحاً أن أبناء ظهرة الجنوب لا يخشون الأهلي بعدما لعبوا بدون خوف وشكّلت هجماتهم خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وسط محاولات الأهلي لأحكام زمامه على مجريات الأمور يتلقي الفريق صدمة أخرى بسقوط أحمد الشيخ للأصابة في الدقيقة 40 ويفشل الجهاز الطبي للأهلي في إسعافه ليغادر اللاعب أرض الملعب هو الأخر ويشارك آليو ديانج بدلاً منه.

وسدد قفشة كرة رائعة في الدقيقة 45 لكن القائم تعاطف هذه المرة مع أسوان ليستمر الهجوم الأهلاوي والخطر الأسواني على فترات لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف جيرالدو.

جابءت بداية الشوط الثاني بتغيير ثالث للأهلي بنزول وليد سليمان من جيرالدو صاحب هدف الفريق ، وتواصلت السيطرة للأهلي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني غير أن الفريق الأسواني لم يستسلم وظهرت له أنياب هجومية من فترة لأخرى.

حاول الاهلي تنويع هجماته بهدف زيارة شباك وسدد قفشة أكثر من كرة ومرر معلول كرات عرضية لكنها لم تجد من يستغلها.

وهدأت المباراة قليلاً وإنحصر اللعب وسط الملعب لتنعدم الخطورة على مرمى الفريقين وأن كان أسوان قد عاد مرة أخرى لشن هجمات مُتباعدة على مرمى الاهلي وأنقذ محمد الشناوي كرة عرضية خطرة قبل أن تصل لمهاجم أسوان وسقط الشناوي على الأرض للأصابة لكنه نهض سريعاً وإستكمل المشاركة في اللقاء.

وشارك محمد هاني بدلاً من حمدي فتحي وبادحي بدلاً من أجاي في الدقيقة 75 ليسدل فايلر الستار على التغييرات الخمسة في الفريق.

أخر 15 دقيقة من المباراة كانت مُثيرة بسبب رغبة الاهلي المتتالية في تسجيل هدف ثاني لتأمين الفوز كما ضغط أسوان بشكل واضح ونجح في تشكيل خطورة واضحة على مرمى الشناوي ، إلى أن نجح وليد سليمان في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 83 عن طريق وليد سليمان الذى تلقي تمريرة جيدة من محمد هاني ليودعها في الشباك.

الدقائق الأخيرة شهدت أستمرار اللعب الحماسي من جانب أسوان كما لعب الاهلي بهدوء بعد تسجيل الهدف الثاني قبل أن ينجح آليو بادجي في تسجيل هدف ثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بعده بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.