تركي آل الشيخ يوضح حقيقة تدخله لمحاولة انتقال رمضان صبحي لـ"آلميريا".. ويؤكد: "اتفق مع بيراميدز منذ أشهر مش أيام"

أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي آلميريا والرئيس الشرفي السابق للأهلي، أنه كان على استعداد لإنهاء انتقال أحمد فتحي وإقناعه بالبقاء مع الأهلي، وذلك بعد إعلان انتقاله إلى بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

وانتقل للحديث عن أزمة رمضان صبحي الأخيرة مع الأهلي، بنفي جميع الاتهامات التي طالته مؤخراً بشأن تدخله في عملية انتقال اللاعب من القلعة الحمراء إلى بيراميدز، بقوله: "علاقتي ببيراميدز منقطعة، وليس لي أي علاقة بأي اتفاقات مع رمضان صبحي".

وأكد أن رمضان صبحي أنهى جميع إجراءات انتقاله إلى بيراميدز منذ أشهر وليس في الأيام الماضية كما يتداول، في إشارة إلى أن اللاعب كان ينوي الرحيل منذ فترة كبيرة، بدليل عدم انتظامه في تدريبات الأهلي وعدم مشاركته في المباريات.

تحدث تركي آل الشيخ مالك نادي آلميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن الاستاد الخاص بالأهلي، الذي كان سيخرج للنور بعد شهور، ولكن دخوله في بعض الأزمات حال دون ذلك.

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وقال الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية مع إبراهيم فايق على برنامج "جمهور التالتة"، إن وكيل اللاعبين لا يهمه سوى مصلحته ولا يشغله مصلحة الأهلي، وأضاف: "كان بالإمكان التعاقد مع رمضان صبحي أثناء امتلاكي لنادي بيراميدز، لكني فضلت عدم الدخول في أزمات مع الأهلي وإتمام الصفقة". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: "انتهت علاقتي بنادي بيراميدز تماماً في شهر مايو، بمبايعة كاملة لمستثمر إماراتي، من خلال بيع كامل حصتي، وجزء من المبلغ اللي حصلت عليه استثمرته في آلميريا".

وتابع: "اتعرض علينا شراء رمضان في آلميريا، ولكني رفضت تماماً الحصول على خدمات اللاعب، لعدة أسباب بسبب اللعب المالي النظيف، كما أنني فضلت عدم الدخول في صراعات مع الأهلي، لأني أهلاوي".