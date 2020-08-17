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الامارات | ليما يسجل أول أهدافه مع منتخب الإمارات في مرمى فريق صربي

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره الخارجي  الذي أقامه في  العاصمة الصربية بلغراد بخوض مباراة ودية أمام فريق " إندجيجا" وانتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ سجل أهداف المنتخب كلا من علي مبخوت وفابيو دي ليما وعلي صالح، علما أن هذه تعد أول مباراة يخوضها المنتخب في عهد مدربه الجديد الكولومبي خورخي لويس بينتو.

ويعد الهدف الذي سجله ليما في مرمى الفريق الصربي أول أهدافه مع المنتخب بعد إلتحاقه به أخيرا لأول مرة إلى جانب زميله  لاعب النصر  سيبستيان تيغالي .

يذكر أن الجهاز الفني اختار 28 لاعبا في قائمة المنتخب خلال المعسكر الخارجي الذي أقامه في صربيا ضمن برنامج إستعداداته لخوض مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا، علما أن الاتحاد اآسيوي لكرة القدم كان قد قرر اخيرا تأجيل التصفيات التي كانت مقررة في أكتوبر ونوفمبر المقبلين إلى العام  المقبل 2021  بسبب جائحة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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