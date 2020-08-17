شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي وظهور إيطالي أول منذ 21 عامًا في نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ فريق إنتر ميلان المباراة النهائية للدوري الأوروبي موسم 2019/2020، وذلك بعد أن أكتسح فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 5-0 في المباراة الثانية للدور نصف النهائي من المسابقة، ليضرب موعدًا في المباراة النهائية مع فريق إشبيلية الإسباني الذي كان تغلب مساء الأمس على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-1.

وبرع ثنائي إنتر ميلان الهجومي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، وسجل كل لاعب هدفين من أهداف الفريق ال 5، ليقودا الفريق لتحقيق انتصار تاريخي هو الأكبر في المسابقة لفريق ضد منافسه في هذا الدور، وليلعبا دورًا رئيسيًا وحاسمًا في بلوغ العملاق الإيطالي لأول نهائي أوروبي منذ عام 2010 (دوري الأبطال).

وأصبح إنتر ميلان هو أول نادي إيطالي يصل للمباراة النهائية في الدوري الأوروبي بمسماه الجديد (منذ موسم 2010) وأول نادي إيطالي يلعب نهائي هذه المسابقة سواء بمسماها القديم أو الحالي منذ 21 عامًا، وبالتحديد منذ فريق بارما الذي فاز وقتها بـ لقب كأس الإتحاد الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي.

ووصل المدرب أنطونيو كونتي لأول نهائي أوروبي في مسيرته، بعد عدة محاولات سابقة غير ناجحة مع يوفنتوس وتشيلسي.

ورفع الثنائي مارتينيز ولوكاكو سجلهما التهديفي إلى 21 و33 على التوالي في مختلف البطولات، ليصبح هذا الثنائي هو أول ثنائي هجومي يسجل 20 هدف أو أكثر خلال الموسم مع إنتر ميلان منذ النيجيري أوبافيمي مارتينيز (22) والبرازيلي ادريانو (28) في موسم 2004/2005.

وسجل روميلو لوكاكو هدفيه رقم 32 و33 هذا الموسم مع إنتر ميلان ليصبح على بعد هدف واحد فقط من تحطيم الرقم القياسي لأفضل سجل تهديفي للاعب يلعب موسمه الأول بقميص العملاق الإيطالي (رونالدو).

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