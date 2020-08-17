شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على أسوان بثلاثية ويواصل التغريد منفردًا على الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكروى الأول بالنادي الأهلي الفوز على ضيفه أسوان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في اطار الجولة 20 من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي جيرالدو في الدقيقة 9 من زمن المباراة، ووليد سليمان في الدقيقة 83، واليو بادجي في الدقيقة 94.

وشهدت المباراة صدمة لجماهير الأهلي بعد تعرض محمود متولي إلى إصابة قوية في الركبة، واحمد الشيخ بكدمة في وجه القدم، وجيالدو بإجهاد في العضلات، وخرج الثلاثي من ارض الملعب مصابًا.

بتلك النتيجة يواصل الأهلي التغريد منفردًا على قمة الدوري برصيد 56 بفارق 18 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 19 في المركز 13 من جدول الترتيب.