إنتر ميلان يتأهل إلى نهائي «يوروبا ليج» بفوز ساحق على شاختار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب فريق إنتر ميلان الإيطالي، موعداً مع فريق إشبيلية الإسباني، في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، بفوز فوز ساحق على شاختار دونيستك الأوكراني في مباراة نصف النهائي، بنتيجة «5-0».
كان فريق شاختار مسيطر بشكل أكبر على مجريات شوط المباراة الأول، لكن بدون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى فريق الإنتر، الذي دافع بطريقة جيدة.
وفي الدقيقة التاسعة عشر وصول النيراتزوري لشباك المنافس، بعد كرة مرفوعة من الجهة اليمنى عن طريق نيكولو باريلا، قابلها لاوتارو مارتينيز برأسية في المرمى.
وعند الدقيقة 64 سجل المدافع دانيلي دي أمبروزيو الهدف الثاني للنيراتزوري، وأضاف لاوتارو الهدف الثالث في الدقيقة 74.
لينهار بعد ذلك فريق شاختار، ويتلقى هدفين آخرين، عن طريق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، في الدقيقتين 78، و84.
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