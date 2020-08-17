شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الخطيب وكهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المستسار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن نفسه وبصفته عضو مجلس النواب ببلاغ ضد كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي واللاعب محمود كهربا وآخرين.

تضمن البلاغ قيام المذكورين بنشر فيديو مفبرك تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تركيب صوت مزور له على الفيديو المزور بغرض التلفيق والكيد ضد رئيس الزمالك، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

يأتي هذا البلاغ استنادا إلى إثبات شهاده كل من الدكتورة شريفة الفار وأحمد عادل عضوي مجلس إدارة الزمالك وكذلك الحارس الخاص، والذين أثبتوا عدم حدوث أي تجاوزات لفظية من رئيس الزمالك، أثناء جولتهم معه بالنادي