شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عوار قدم أداء مميزًا مع أوليمبيك ليون فى الدورى الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهر الفرنسى من أصل جزائرى، حسام عوار، موهبة استثنائية مع الكرة فى وسط الملعب أثناء مواجهة فريقه ليون أمام مانشستر سيتى فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بإقصاء الفريق الإنجليزى بعد الهزيمة (3-1).

وطوال اللقاء، كان صاحب الـ22 عاما الذى يلعب بين صفوف ليون منذ 2016، كابوسا للاعبين مخضرمين بالسيتى مثل فيرناندينيو أو ووكر، ففى كل مرة يحصل فيها عوار على الكرة كان من المستحيل تخليصها منه مهما كان عدد الخصوم حوله. وبعدما ارتدى قميص منتخب فرنسا تحت 21 سنة 14 مرة، بات من شبه المؤكد أنه سيدخل قريبا فى حسابات ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الأول. كما أنه لن يتوقف بالتأكيد عن تلقى العروض لتغيير ناديه على الرغم من أنه جدد عقده مع ليون فى 2018 حتى 2023. وبذلك ينضم عوار لمواهب أخرى صاعدة تألقت فى هذه النسخة من التشامبيونز ليج، مثل دانى أولمو (لايبزيج) أو ديفيز (بايرن ميونخ). كما ظهر لاعبون آخرون معروفون بالفعل بأفضل مستوياتهم فى هذه النسخة من المسابقة الأوروبية، مثل نيمار مع باريس سان جيرمان الذى حصل على بطاقة عبوره لنصف النهائى على حساب أتالانتا الإيطالى. وسيقتصر نصف النهائى على منافسة فرنسية ألمانية خالصة بين بى إس جى ولايبزيج، وبين ليون وبايرن ميونخ.