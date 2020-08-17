شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة في برشلونة بعد نكسة دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، مفاجآت مدوية داخل صفوف فريق برشلونة، بعد الهزيمة المذلة بنتيجة (8-2) أمام بايرن ميونيخ فى لشبونة، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عرض الفريق بأكمله للبيع مع وجود استثناءات قليلة، بسبب الإخفاقات الأوروبية المتكررة فى بطولة دورى الأبطال بالسنوات الأخيرة.

وعنونت صحيفة «سبورت» غلافها بعنوان: «طوارئ فى برشلونة»، مضيفة أنه تم إعداد قائمة الضحايا فى الفريق، وسيستمع النادى إلى العروض التى ستأتى لـ17 لاعبًا الذين سيتم وضعهم فى السوق، بينهم الرباعى جيرارد بيكيه وخوردى ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يحتاج إلى بيع عدد كبير من اللاعبين لخفض الرواتب، بجانب الحصول على المال لتدعيم الفريق بصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد، حيث يستهدف النادى ضم لاوتارو مارتينيو مهاجم إنتر ميلان والإسبانى إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتى.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد سوى 4 لاعبين لن يحصلوا على الضوء الأخضر للرحيل عن برشلونة، وهم الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم وقائد الفريق الكتالونى، الحارس الألمانى مارك أندريه تير شتيجن، لاعب الوسط الهولندى فرانكى دى يونج، والمدافع الفرنسى كليمو لينجليه.

وأكدت الصحيفة أن مجلس إدارة النادى برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو اتخذ قرارات مصيرية بالاستغناء عن 17 لاعبًا، بالإضافة للمدرب كيكى سيتيين والمدير الرياضى إريك أبيدال، مع الدعوة لانتخابات مبكرة لمجلس الإدارة، وهو ما سيتم الإعلان عنه رسميًا بعد اجتماع الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيستغنى عن الحارس نيتو مع تعويضه ببديل من فريق الشباب، بجانب المدافع الفرنسى صامويل أومتيتى لعدم رغبته فى الخضوع لعملية جراحية، والظهير الأيسر جونيور فيربو الذى تم ضمه مقابل 12 مليونًا، ولم يستفد من الفرص.

هذا بالإضافة إلى الاستغناء عن الكرواتى إيفان راكيتيتش، البرازيلى رافينيا الذى تمت إعارته ثلاث مرات، التشيلى أرتورو فيدال للاستفادة منه ماليا لنهاية عقده فى 2021، والبرازيلى فيليب كوتينيو، المعار إلى بايرن ميونيخ، والذى يعد أغلى صفقة فى تاريخ النادى.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة سيدرس أيضا العروض المقدمة لكل من نيلسون سيميدو وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلى لعدم تقديمهم الأداء المتوقع منهم رغم المبالغ الباهظة التى دُفعت لضمهم، مع فتح باب الرحيل لسيرجى روبيرتو، رغم استمرار عقده حتى 2022.

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وأضافت الصحيفة أن القرار سيلاحق أيضا أصحاب الخبرة الواسعة فى برشلونة، مثل بيكيه وبوسكيتس اللذين يشاركان بصفة أساسية منذ موسم 2008-2009، وألبا الذى يلعب دون وجود منافس له منذ موسم 2012-2013، وسواريز الذى يبلغ من العمر حاليا 33 عامًا.

وسيضع برشلونة الوافد الدنماركى الجديد مارتن برايثويت مهاجم الفريق فى سوق الانتقالات للاستثمار من صفقة بيعه بعد ضمه مقابل 18 مليون يورو من ديبورتيفو ليجانيس فى يناير الماضى، بجانب البرازيلى آرثور الذى تم الإعلان عن رحيله رسميا إلى يوفنتوس بقيمة 72 مليون يورو.

يُذكر أنه سيتم تصعيد الثلاثى الشاب أنسو فاتى وريكى بويج وأراوخو إلى الفريق الأول منذ بداية الموسم المقبل 2020-2021 وفقا لما أعلنه جوسيب ماريا بارتوميو، وتم التعاقد بالفعل مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، بجانب الثلاثى الشاب ترينكاو وبيدرى وماتيوس فيرنانديز.