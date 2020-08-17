شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب فيدرر يشرف على عودة ديل بوترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سافر خوان مارتين ديل بوترو، لاعب التنس الأرجنتينى، إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية على ركبته اليمنى، عقب الجراحة التى خضع لها بعد إصابته بكسر فى الرضفة، وتقييم خطواته المقبلة.

وتوجّه ديل بوترو (31 عاما) إلى أوروبا، وسيتوجب عليه الخضوع لحجر صحى لمدة 10 أيام، قبل أن يتم الكشف عليه من قبل الطبيب رولاند بيدير فى سويسرا.

ورولاند بيدير هو الطبيب الذى كان على تواصل معه عن بعد منذ يناير الماضى، وذلك حسبما أفاد الفريق الإعلامى للاعب، وهو اختصاصى يعمل مع لاعبى التنس السويسريين روجيه فيدرر وستان فافرينكا. وقرر اللاعب الأرجنتينى، السفر إلى سويسرا بعد أسابيع من عودته للتدريب على أرضية الملعب، بعد استمرار شعوره بآلام فى الركبة اليمنى. وعانى اللاعب من لعنة الإصابات المتكررة منذ فوزه بلقب أمريكا المفتوحة فى 2009، إذ إنه أجرى عملية جراحية فى العام التالى فى مرفق يده اليمنى، ليغيب نحو 8 أشهر، قبل أن يخضع لـ3 جراحات متتالية فى مرفق اليد الأخرى.

على جانب آخر، أعلنت رابطة لاعبى التنس المحترفين، أن بطولة نيكست جين لمحترفى التنس، لن تقام العام الجارى بسبب وباء كورونا. وذكرت الرابطة أن جميع الأحداث فى الجدول التمهيدى تخضع للتغيير، وأنه سيجرى تقييم مستمر بشأن الصحة والسلامة، وسياسات السفر الدولية، والموافقات الحكومية على الفعاليات الرياضية.

وأضافت «ستقام جميع الأحداث فى ظل قواعد صارمة تتعلق بالصحة والسلامة والتباعد الاجتماعى، وتقليل أو إلغاء وجود الجماهير». وتقدم موعد بطولة روما للأساتذة، أسبوعا لتبدأ يوم 14 سبتمبر، لتحل بذلك محل بطولة مدريد. ويلى ذلك، بطولة فى هامبورج، قبل أن يبدأ موسم الملاعب الرملية، ببطولة فرنسا المفتوحة يوم 27 سبتمبر المقبل.

وتقام البطولة الختامية فى لندن فى موعدها، 15 نوفمبر، بعد إقامة بطولة الأساتذة الأخيرة للعام فى باريس قبل ذلك بأسبوعين. وقال أندريا جاودينزى رئيس الرابطة «بدأت رياضة التنس تجد طريقها للعودة، يجب علينا أولا وقبل كل شىء الاهتمام بصحة وسلامة جميع المشاركين».

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وأضاف «أود الإشادة بالبطولات بسبب الالتزام المتواصل والمرونة، وسعة الحيلة فى إيجاد حلول للعمل فى ظل هذه الظروف المفعمة بالتحديات».