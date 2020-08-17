شكرا لقرائتكم خبر كاريلي يتلهف لمصالحة الاتحاديين بالعربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي سعيه إلى تحقيق لقب كأس محمد السادس للأندية العربية، مبينا لموقع istoe أمله في استكمال البطولة بعد أن بلغ الف ريق الدور نصف النهائي ومواجهة فريق الشباب السعودي ذهابا وإيابا قبل بلوغ النهائي.

ويطمح كاريلي لاستعادة ثقة الإدارة والجمهور فيه من خلال تحقيق لقب البطولة العربية بعد أن أخفق محليا.

وأوضح المدرب البرازيلي أن تحقيق هذه البطولة يعد هدفا أساسيا خلال المرحلة المقبلة، وخاصة أنها الجبهة الوحيدة التي يقاتل فيها بجانب السعي إلى تحسين مركز الفريق في سلم ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

وعن ترتيباته للجولة المقبلة التي يواجه فيها الفيصلي، قال: للأسف، صفوفنا بدأت في الاكتمال في خواتيم الدوري، ففي الجولة المقبلة يفترض أن نستعيد خدمات اللاعبين أنيس البدري وبوني كلاعبين مهمين سيساعدان الفريق ويمنحانه المزيد من الخيارات».

وكان كاريلي حرص على الاجتماع بالمدافع الشاب محمد العوفي لتهيئته قبل أن يقرر انضمامه إلى القائمة التي سيخوض بها مباراة الفيصلي غدا ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري.

ويشغل العوفي خانة الظهير الأيسر، حيث من المقرر الاستعانة به في ظل إيقاف المدافع زياد الصحفي بسبب تراكم البطاقات الصفراء إلى جانب التهديد بالإيقاف الذي يلاحق المدافعين منصور الحربي وحمدان الشمراني.