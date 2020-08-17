سان جيرمان ولايبزج.. صدام بين الألمانيين توخيل وناجلزمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في كل من البرتغال وألمانيا أخيرا مرحلة الحسم، بعد أن سبقها توقف طويل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وتجري اليوم مباراة بالدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

لايبزج الألماني وباريس سان جيرمان

يلتقي الفريقان اليوم في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال، وسيتأهل الفائز إلى نهائي البطولة للمرة الأولى.

ويغيب كيلور نافاس عن حراسة مرمى باريس سان جيرمان بسبب الإصابة، لكن الفريق الفرنسي لا يزال المرشح الأوفر للفوز في المواجهة التي تشهد أيضا صداما بين الألمانيين توماس توخيل مدرب سان جيرمان، وجوليان ناجلزمان مدرب لايبزج.

ليون الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني:

تقام المواجهة الألمانية - الفرنسية الأخرى في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال مساء الأربعاء، ويعد بايرن ميونخ المرشح الأوفر حظا للفوز.

فقد استعرض بايرن قوته عبر الانتصار الساحق الذي حققه أمام برشلونة 8 - 2 الجمعة الماضي في دور الثمانية، لكن الانتصار المفاجئ لليون أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 3 - 1، يؤكد أن بايرن لن يخوض مواجهة سهلة.

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نهائي دوري الأبطال:

يلتقي الفريقان الفائزان في الدور قبل النهائي، في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب استاد «النور» في العاصمة البرتغالية لشبونة، التي تحتضن مباريات البطولة المصغرة لحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بدوري الأبطال.

وستكون هذه أول مباراة نهائية لدوري الأبطال تقام بدون جماهير، وستقام بذلك بعد 3 أشهر من موعدها الذي كان محددا في البداية، بسبب جائحة كورونا.

نهائي الدوري الأوروبي:

يعشق نادي أشبيلية الإسباني هذه البطولة وقد توج بلقبها 5 مرات.

وتأهل أشبيلية إلى المباراة النهائية المقررة في كولونيا الجمعة المقبل بعد أن تغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 - 1 أمس الأول في الدور قبل النهائي.

وجمعت المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين فريقي شاختار دونيتسك الأوكراني وإنتر ميلان الإيطالي بمدينة دوسلدورف الألمانية أمس.