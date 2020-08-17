كومباني يعتزل ويتفرغ لتدريب أندرلخت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن أندرلخت البلجيكي أمس، أن مدافع الفريق فينسنت كومباني أعلن اعتزاله كلاعب ووقع على عقد جديد كمدرب للفريق. ومدد كومباني (34 عاما) عقده مع الفريق لمدة أربعة أعوام. وقال كومباني في تصريحات تم نقلها خلال المؤتمر الصحفي للنادي «أريد أن ألتزم بشكل كامل بدوري كمدرب للفريق واحتاج إلى 100% من تركيزي في ذلك، لهذا السبب اعتزلت كلاعب كرة قدم».

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