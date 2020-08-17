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ميركل تستبعد عودة جماهير البوندسليجا

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر أمس أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استبعدت السماح للمشجعين بالعودة لحضور مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في الاستادات في الوقت الحالي.

وذكرت المصادر أن ميركل أكدت أن كرة القدم لن تشهد المزيد من التخفيف في القيود الخاصة بجائحة (كوفيد 19)، في ظل تزايد حالات العدوى في ألمانيا.

وكان وزراء صحة الولايات الألمانية قد اتفقوا على أن فتح الاستادات أمام المشجعين قبل 31 أكتوبر، هو أمر لا ينصح به.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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