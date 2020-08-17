ميركل تستبعد عودة جماهير البوندسليجا

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وذكرت المصادر أن ميركل أكدت أن كرة القدم لن تشهد المزيد من التخفيف في القيود الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في ظل تزايد حالات العدوى في ألمانيا.
وكان وزراء صحة الولايات الألمانية قد اتفقوا على أن فتح الاستادات أمام المشجعين قبل 31 أكتوبر، هو أمر لا ينصح به.
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