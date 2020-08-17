شكرا لقرائتكم خبر ميركل تستبعد عودة جماهير البوندسليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر أمس أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استبعدت السماح للمشجعين بالعودة لحضور مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في الاستادات في الوقت الحالي.

وذكرت المصادر أن ميركل أكدت أن كرة القدم لن تشهد المزيد من التخفيف في القيود الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في ظل تزايد حالات العدوى في ألمانيا.

وكان وزراء صحة الولايات الألمانية قد اتفقوا على أن فتح الاستادات أمام المشجعين قبل 31 أكتوبر، هو أمر لا ينصح به.