مبابي أساسيا أمام لايبزج

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وعاد مبابي من إصابة في الكاحل ليشارك في آخر 30 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على أتلانتا الإيطالي 2 - 1 في دور الثمانية بدوري الأبطال، وقال توخيل إنه بات لائقا.
وأكد توخيل خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي «لم يعان مبابي من مشكلات في القدم أمام أتلانتا، وسنقرر اليوم ما إذا كان يمكنه المشاركة طوال الـ90 دقيقة، كل الاحتمالات واردة أمامنا».
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