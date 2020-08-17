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مبابي أساسيا أمام لايبزج

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي توماس توخيل إن كيليان مبابي قد يشارك أساسيا اليوم أمام لايبزج في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وعاد مبابي من إصابة في الكاحل ليشارك في آخر 30 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على أتلانتا الإيطالي 2 - 1 في دور الثمانية بدوري الأبطال، وقال توخيل إنه بات لائقا.

وأكد توخيل خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي «لم يعان مبابي من مشكلات في القدم أمام أتلانتا، وسنقرر اليوم ما إذا كان يمكنه المشاركة طوال الـ90 دقيقة، كل الاحتمالات واردة أمامنا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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