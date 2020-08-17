شكرا لقرائتكم احتفال جيرالدو بهدفه أمام أسوان × 5 مشاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل جيرالدولاعب الأهلي بهدف في مرمى أسوان بفرحة عارمة في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد فاز على أسوان بنتيجة 5/1 في لقاء الدور الأول الذي استضافه ملعب أسوان.

Advertisements

ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة في 19 مباراة خاضها الأحمر في الدوري الممتاز، ويبتعد المارد بالصدارة عن أقرب منافسيه بيراميدز ب18 نقطه.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي :-محمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري ومحمد اسماعيل.