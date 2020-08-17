شكرا لقرائتكم الإصابات تضرب الأهلي أمام أسوان.. الشيخ يغادر بعد خروج متولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي مواجهة فريقه أمام أسوان بعد تعرضه لإصابة في الأنكل وذلك بعد دقائق من مغادرة زميله محمود متولي بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة، ويُجري محمود متولي مدافع الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على ركبته لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان، وكان متولي قد اضطر لمغادرة المباراة في الدقيقة 20 بعد سقوطه على أرض الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

وستحدد الأشعة التي سيجريها متولي حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومدة غيابه عن الأهلي، في الوقت الذي يوجد مخاوف لدى الجهاز الطبي أن تكون الإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويواجه الأهلي حاليا ضيفه أسوان في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.غادر محمود متولي مدافع النادي الأهلي مباراة فريقه أمام أسوان في الدقيقة 22 بداعي الإصابة ليدفع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بياسر إبراهيم بدلاً منه، خلال المواجهة المقامة بينهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي والتي تأتي ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول، خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو، خط الهجوم: جونيور أجاي

ويجلس على دكة البدلاء على لطفي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان واليو ديانج واليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد هاني وعربي بدر، وجاء تشكيل أسوان كالتالي: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري ومحمد اسماعيل.

ويتصدر الأهلي قبل المباراة ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة، ويسعى لاستكمال مشواره القوي في البطولة، فيما يحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.

كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن أمس سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق صباح يوم السبت الماضي، استعدادًا لمواجهة اليوم أمام أسوان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة.