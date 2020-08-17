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شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم الإثنين 17-8-2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الأهلي اليوم الإثنين 17-8-2020 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها مواصلة المارد الأحمر تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.
جيرالدو "ابو 44".. الفهد الأنجولي ينضم لهدافي الأحمر في زهرة الجنوب
نجح جيرالدو في تسجيل هدف الأهلي الأول، ورقم 44 في تاريخ أهداف النادي الأحمر بمرمى أسوان، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.
لحظة موافقة البرلمان على سماع أقوال مرتضى منصور فى إهانة الخطيب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على الإذن بسماع أقوال مرتصى منصور فى قضية الفيديو المسئ لمحمود الخطيب رئيس الأهلي.
وافق البرلمان على سماع أقوال رئيس الزمالك في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، بدون اتخاذ أى إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، وذلك بناء على طلب النائب مرتضى منصور.
يقتنع طه اسماعيل نجم الأهلي السابق بأنه لا توجد مباراة تلعب على ايقاع واحد ومباراة الانتاج كل مرة لاعبي الإنتاج هم الأسرع للكرة.
سدد مسئولو النادي الأهلي مبلغ 150 الف جنيه لصالح خزينة ستاد القاهرة نظير تأجير الملعب الذي يستضيف مواجهة أسوان اليوم الاثنين في بطولة الدوري العام، وفضل الأهلي مواجهة أسوان على ملعب القاهرة وليس على ملعبه في مدينة السلام لأن هناك تعاقد مع ستاد القاهرة ممتد حتى نهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق للنادي أيضاُ اللعب على ستاد القاهرة حتى نهاية الموسم الجاري، كما أن الجهاز الفني يرغب في التعود على الملعب قبل مواجهة القمة أمام الزمالك والمقرر اقامتها عليه يوم السبت المقبل فضلاً عن إقامة مباراة إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا عليه ولذلك يرغب الجهاز الفني في تحفيظ اللاعبين لأبعاد الملعب بشكل كبير ولعب أكبر كم من المباريات عليه قبل المواجهات المحلية والافريقية المرتقبة.
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