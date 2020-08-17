الأهلى ضد أسوان.. اشتباه فى إصابة محمود متولى بالصليبى

جدة - عمرو شويل اشتبه خالد محمود طبيب النادي الأهلي في إصابة محمود متولي مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد خروجه اضطراراً في مواجهة أسوان المقامة حالياً على استاد القاهرة الدولي والتي تأتي ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويُجرى محمود متولى أشعة على ركبته لتأكيد تشخيص طبيب الأهلي المبدئي أو نفيه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول، خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو، خط الهجوم: جونيور أجاي.

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ويجلس على دكة البدلاء على لطفي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان واليو ديانج واليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد هاني وعربي بدر، وجاء تشكيل أسوان كالتالي: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري ومحمد اسماعيل.

ويتصدر الأهلي قبل المباراة ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة، ويسعى لاستكمال مشواره القوي في البطولة، فيما يحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.