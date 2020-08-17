شكرا لقرائتكم أحمد جمال يطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في قمة الدور الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إعادة النظر في مباراة القمة الخاصة بالدور الأول والقرارات التي احتسبت ضد القلعة البيضاء بالرغم من الأمطار الشديدة التي ضربت البلاد وقتها.

وقال أحمد جمال في مقدمة برنامجه، مثلما أخطأت اللجنة الخماسية في موقفها مع النادي المصري وإعادة المباراة أمام الإسماعيلي بعد البيانات الخاطئة التي تابعناها على نفس اللجنة أن تعيد النظر لأن الزمالك لم يكن يريد الانسحاب من المباراة واختار 17 شاباً لخوض المواجهة من نجوم الفريق ومنهم أسامة فيصل وحسام أسامة وسيف فاروق جعفر وغيرهم من اللاعبين.

وأبدى أحمد جمال اندهاشه من موقف اتحاد الكرة ضد الزمالك بالرغم من أحقية القلعة البيضاء في مطالبه مشدداً على أن هناك خلل إداري لابد ان يتم تصحيحه خلال الفترة المقبلة ضارباً المثل بعهد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق الذي تتحلى قراراته دائماً بالحكمة في صالح الكرة المصرية.