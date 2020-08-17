شكرا لقرائتكم لحظة خروج محمود متولي على "نقالة" في مباراة الأهلي وأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتبه خالد محمود طبيب النادي الأهلي في إصابة محمود متولي مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد خروجه اضطراراً في مواجهة أسوان المقامة حالياً على استاد القاهرة الدولي والتي تأتي ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويُجرى محمود متولى أشعة على ركبته لتأكيد تشخيص طبيب الأهلي المبدئي أو نفيه.

كما خرج أحمد الشيخ مصابا وهناك اشتباه باصابته في أنكل القدم.



اصابات الأهلي أمام أسوان (5)



اصابات الأهلي أمام أسوان (6)

وكان الأهلي قد فاز على أسوان بنتيجة 5/1 في لقاء الدور الأول الذي استضافه ملعب أسوان.

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ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة في 19 مباراة خاضها الأحمر في الدوري الممتاز، ويبتعد المارد بالصدارة عن أقرب منافسيه بيراميدز ب18 نقطه.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي :-محمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري ومحمد اسماعيل.