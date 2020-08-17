شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد الخطيب ومحمود كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم المستسار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن نفسه وبصفته عضو مجلس النواب ببلاغ ضد كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي واللاعب محمود كهربا وآخرين.
ووفقاً للموقع الرسمي للزمالك تضمن البلاغ اتهام مرتضى للمذكورين بنشر فيديو مفبرك تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تركيب صوت مزور له على الفيديو المزور بغرض التلفيق والكيد ضد رئيس الزمالك.
ويأتي هذا البلاغ استنادا إلى إثبات شهاده كل من الدكتورة شريفه الفار والكابتن أحمد عادل عضوي المجلس وكذلك الحارس الخاص والذين أثبتوا عدم حدوث أي تجاوزات لفظيه من المستسار مرتضى منصور اثناء جولتهم معه بالنادي.
واكد البلاغ أن المثير فى الأمر أن المستشار قدم صحة بلاغه ضد المذكورين سلفا في حين لم يقدم الخطيب سوي فيديو مفبرك ثبت عدم صحته بشهادة الشهود والتقرير الفنى المرفق بالبلاغ رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٠ حصر تحقيق نيابه استئناف القاهره والمقيد برقم ٢٩٩٠٢ لسنه ٢٠٢٠ عرائض النائب العام.
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