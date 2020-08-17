شكرا لقرائتكم أحمد جمال: هناك أشخاص كارهين لنجاح مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامي أحمد جمال أن هناك أشخاص كارهين لنجاح مرتضى ‏منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وما يحققه من انجازات على ‏مدار 6 سنوات في رئاسة النادي.‏

وأضاف جمال خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين من برنامج "زملكاوي" ‏على شاشة قناة الزمالك:" هناك أشخاص يحولون عجز وفشل بعض ‏المجالس الأخرى لإنجازات في الوقت الذي يتغاضون عن ذكر انجازات ‏مرتضى منصور داخل نادي الزمالك".‏

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وواصل:" عندما نقوم بعمل مقارنات عادلة من أجل إبراز انجازات ‏مرتضى منصور التي يتغاضى الاعلام عن سردها وذكرها يتهمنا ‏البعض بالنفاق".‏

وأنهى تصريحاته مؤكداً ان ما صنعه مجلس الادارة الحالي برئاسة ‏مرتضى منصور خلال ولايتين يدعو لفخر كل زملكاوي عاشق للنادي. ‏