شكرا لقرائتكم أحمد جمال: هناك أشخاص كارهين لنجاح مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الاعلامي أحمد جمال أن هناك أشخاص كارهين لنجاح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وما يحققه من انجازات على مدار 6 سنوات في رئاسة النادي.
وأضاف جمال خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين من برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" هناك أشخاص يحولون عجز وفشل بعض المجالس الأخرى لإنجازات في الوقت الذي يتغاضون عن ذكر انجازات مرتضى منصور داخل نادي الزمالك".
وواصل:" عندما نقوم بعمل مقارنات عادلة من أجل إبراز انجازات مرتضى منصور التي يتغاضى الاعلام عن سردها وذكرها يتهمنا البعض بالنفاق".
وأنهى تصريحاته مؤكداً ان ما صنعه مجلس الادارة الحالي برئاسة مرتضى منصور خلال ولايتين يدعو لفخر كل زملكاوي عاشق للنادي.
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