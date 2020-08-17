شكرا لقرائتكم الأهلى ضد أسوان.. الأحمر يتقدم برأسية جيرالدو فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الاهلي على أسوان بهدف نظيف في الشوط الأول من مباراة الفريقين المقامة بينهما حالياً باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الاهلي قمة الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المرز الثاني ، فيما يحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة.

ويلعب الأهلي مباراة الليلة ، بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول ، عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي

فيما يلعب أسوان المباراة بتشكيل مكوّن من مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري ومحمد اسماعيل.

بداية حماسية من جانب الاهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف تسجيل هدف مُبكر ونشط أداءه عن طريق تمريرات محمد مجدي قفشة ومعلول والشيخ فيما إعتمد أسوان على الهجمة المرتدة محاولاً إستغلال سرعة مصطفى البدري ومحمد إسماعيل لكن دفاع الأهلي تعامل بشكل جيد مع حماس لاعبو الفريق الأسواني.

في الدقيقة الخامسة شن الاهلي محاولة هجومية خطيرة بعد تمريرة بينية جيدة من محمد مجدي أفشة لزميله جيرالدو إنفرد على إثرها بالمرمى تماما ثم راوغ الحارس مسعد عوض وسقط جيرالدو وطالب لاعبو الاهلي بإحتساب ضربة جزاء لجيرالدو لكن طارق مجدي حكم المباراة رفض الإمتثال لطلب لاعبو الاهلي وأمر بإستكمال المباراة.

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وواصل الاهلي الهجوم إلى أن نجح جيرالدو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعدما تلقى تمريرى رائعة من قفشة وسددها برأسه في شباك مسعد عوض وواصل الأحمر الضغط على مرمى الفريق الأسواني.

في الدقيقة 17 شهدت ضياع هدف مؤكد لأسوان بعدما قاد مصطفى البدري هجمة رائعة وراوغ أحمد فتحي وسدد كرة جيدة لكن القائم تعاطف مع الاهلي وأنقذ الكرة بغرابة شديدة.

وتعرض محمود متولي لأصابة قوية في الدقيقة 20 وتوقفت المباراة دقيقتين تقريباً لعلاج اللاعب لكن دون جدوى ليُغادر أرض الملعب ويحل ياسر إبراهيم بدلاً منه.

حاول الاهلي مُجدداً السيطرة على مجريات المباراة وسدد قفشة كرة قوية مرت بجوار القائم ، فيما مازالت هجمات أسوان المرتدة تمثل خطورة على مرمى الاهلي.

بمرور الوقت نشط أداءالفريقين بشكل أكثر وظهر واضحاً أن أبناء ظهرة الجنوب لا يخشون الأهلي بعدما لعبوا بدون خوف وشكّلت هجماتهم خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وسط محاولات الأهلي لأحكام زمامه على مجريات الأمور يتلقي الفريق صدمة أخرى بسقوط أحمد الشيخ للأصابة في الدقيقة 40 ويفشل الجهاز الطبي للأهلي في إسعافه ليغادر اللاعب أرض الملعب هو الأخر ويشارك آليو ديانج بدلاً منه.

وسدد قفشة كرة رائعة في الدقيقة 45 لكن القائم تعاطف هذه المرة مع أسوان ليستمر الهجوم الأهلاوي والخطر الأسواني على فترات لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف جيرالدو.