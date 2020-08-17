شكرا لقرائتكم وكيله: غوارديولا باقٍ مع سيتي.. وعودته إلى برشلونة مستبعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد جوزيب ماريا أوروبيتغ، مدير أعمال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بقاء المدير الفني الإسباني في منصبه في سيتي في الموسم المقبل رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ليون الفرنسي.

وفي تصريحات لبوابتي "سبوكس" و"قول" الرياضيتين، قال أوروبيتغ: نعم بيب سيبقى في سيتي بنسبة 100%.

في المقابل، استبعد أوروبيتغ عودة غوارديولا إلى ناديه السابق برشلونة في ظل تكهنات بقرب إقالة مديره الفني كيكي سيتين بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها النادي الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا، وقال أوروبيتغ : هذا الأمر غير ممكن حاليا.

Advertisements

ولا يزال مستقبل العلاقة بين غوارديولا "49 عاما" وسيتي بدءا من صيف 2021، غير معروف حيث سينتهي عقد المدير الفني مع النادي بحلول هذا الموعد.

ويقال إن مسؤولي سيتي يرغبون في التمديد لغوارديولا، وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام مرشح محتمل لخلافة غوارديولا في حال عدم تمديد عقده مع سيتي.

يشار إلى أن بوكيتينو، الذي تمكن من قيادة توتنهام للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي لأول مرة في تاريخ النادي، من الأسماء المرشحة لخلافة سيتين في حال إقالته، لكن رولاند كومان، المحترف السابق في برشلونة والذي يدرب المنتخب الهولندي منذ عام 2018، يحظى بفرص أفضل من بوكيتينيو فريق الكتالوني.