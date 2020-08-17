شكرا لقرائتكم تير شتيغن يخضع لعملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المقرر أن يخضع الألماني الدولي مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، لعملية جراحية.

وأوضح النادي الكاتالوني مساء يوم الاثنين أن تير شتيغن"28 عاما" سوف يخضع لعملية في وتر الرضفة في ركبته اليمنى، مشيرا إلى أن تير شتيغن عانى مرارا من مشاكل في الركبة في الموسم المنصرم.

ووفقا لتقديرات وسائل إعلام إسبانية فإن تير شتيغن سيضطر إلى التوقف لمدة لا تقل عن شهرين بعد العملية، وهو ما يؤكد عدم لحاقه بانطلاقة الدوري المقرر لها الثاني عشر من سبتمبر المقبل، حسبما كتبت صحيفة " موندو ديبورتيفو".

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وسيكون من المؤكد أن البرازيلي نيتو أو الحارس الناشئ اناكي بينا سيحل محل تير شتيغن وذلك في حال عدم ضم حارس جديد في إطار ما يعرف باسم إعادة الهيكلة الشاملة التي أعلن عنها النادي.

كان تير شتيغن قد تقدم باعتذار إلى جماهير برشلونة بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها الفريق مساء الجمعة الماضية بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وكتب تير شتيغن على "تويتر" أنه لا يعتزم البحث عن أعذار : لأنه لا توجد أعذار، وعلينا حتما أن نغير شيئا.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإنه يُعْتَقَد أن شتيغن سيوقع قريبا على تمديد عقده المقرر أن ينتهي في 2022، لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ولفتت هذه التقارير إلى أن المفاوضات كانت أحرزت تقدما ممتازا في الفترة الأخيرة.